Cohesity annonce l’arrivée dans son équipe de direction de Craig Martell. Diplômé d’un doctorat en informatique, celui-ci occupera la fonction de Chief Technology Officer. En tant que tel, il jouera un rôle clé dans la définition et l’exécution de la feuille de route stratégique du spécialiste californien de la protection et de la valorisation des données.

« Mon rôle sera d’accélérer l’innovation en interne et la démonstration en externe des innovations de Cohesity basées sur l’IA, qui sont inégalées », commente-t-il dans un communiqué.

Avant de rejoindre Cohesity, Craig Martell a occupé le poste de Chief Digital & AI Officer pour le département de la Défense (DoD) aux États-Unis. Il a également occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises technologiques. D’abord chez LinkedIn à partir de 2013 comme directeur d’équipes d’IA, puis chez Drobox à partir de 2018 comme responsable de l’intelligence artificielle et enfin chez Lyft, de 2020 à 2022 comme concepteur d’une plateforme d’apprentissage automatique.

« L’IA représente une opportunité concurrentielle et un avantage considérable pour Cohesity », a déclaré Sanjay Poonen, PDG de Cohesity. « Le fait d’attirer et d’embaucher un pionnier de l’industrie du calibre de Craig — quelqu’un qui a mené un programme d’IA responsable aux plus hauts niveaux des organisations des secteurs publics et privés — complète notre solide équipe de direction avec une expertise dans les domaines de la sécurité, du multicloud et de l’IA. »