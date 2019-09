Karim Jouini, président et co-fondateur de l’entreprise Expensya est heureux d’annoncer l’arrivée de Thibault Lanthier, fondateur de MonDocteur au sein du conseil d’administration de l’entreprise.

Quelques mois après avoir clôturé un tour de table de 4M€, l’entreprise Expensya, accueille un nouveau membre au sein de son conseil d’administration pour apporter son expérience dans le domaine de la transformation digitale et accompagner l’entreprise dans la réalisation de ses ambitions sur les marchés visés. Acteur emblématique de la gestion des notes de frais, l’entreprise démontre sa capacité à s’entourer des meilleurs experts issus du monde du numérique pour conduire la croissance de son projet de transformation de la gestion des dépenses professionnelles en France comme à l’international.

Thibault Lanthier est un entrepreneur expérimenté avec une expérience établie dans la création de sociétés numériques à croissance rapide. Auparavant, fondateur de MonDocteur, une plateforme numérique dédiée aux soins de santé en France, Thibault a conduit pendant 5 ans la croissance de la plateforme pour en faire le pionnier de la numérisation du système de santé en France. La solution en mode SaaS a révolutionné la manière dont les patients interagissent avec leurs médecins en fournissant une plateforme à la pointe de la technologie aux médecins, aux cliniques et aux hôpitaux, ainsi qu’une plateforme de réservation pour leurs patients. La plateforme enregistrait 3 millions de réservations de patients par mois et a réussi à réunir près de 12000 médecins.

Thibault Lanthier : « Chez MonDocteur, nous avions des milliers de notes de frais à traiter chaque mois. C’est une tâche chronophage tant pour les entreprises que leurs employés. Expensya répond parfaitement à ce problème et fait gagner du temps à tout le monde. Je suis ravi de les accompagner pour les aider à accélérer la transformation numérique des PME. »

Karim Jouini : « Thibault a réussi à créer une startup dans l’un des domaines les plus difficiles, alliant une expertise du digital, un vrai cas d’école dans la réussite de l’industrialisation de l’effort commercial et dans l’expérience utilisateur. Avoir Thibault dans l’équipe ne peut que renforcer notre vision, et confirmer notre position de leader. »