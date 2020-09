Exclusive Networks a signé un contrat de distribution avec l’éditeur israélien Silverfort, qui propose des solutions d’authentification nouvelle génération. Sa technologie permet aux entreprises de bénéficier d’une solution d’authentification multi-facteurs compatible avec tous les systèmes, même ceux qui ne pouvaient pas en bénéficier jusqu’à présent, tels que les applications développées en interne, les interfaces administrateur, les appareils connectés ou encore les infrastructures critiques. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter tout comportement suspect et y mettre fin via une demande d’authentification complémentaire, si besoin. La solution de Silverfort permet par ailleurs aux organisations de sécuriser leurs accès, de prévenir le vol de data, de migrer les données sensibles en toute sécurité vers le loud et de se conformer aux exigences en matière de réglementations telle que le RGPD.

Avec ce partenariat, Exclusive Networks étoffe son portfolio d’offre de gestion des identités et des accès (IAM), un segment de marché prioritaire pour le VAD.

« La crise sanitaire liée au Covid-19 est venue nous conforter dans l’idée que les problématiques de cybersécurité en général, et de gestion des identités et des accès en particulier, sont essentiels pour les entreprises. C’est pourquoi l’arrivée dans notre portfolio d’une marque à la pointe de la technologie en la matière, comme l’est Silverfort est, en ce sens, une excellente nouvelle. Son approche novatrice, basée sur l’IA, permet de gérer de manière intelligente une politique d’authentification multi-facteurs (MFA) « adaptative » en fonction de chaque contexte de connexion », commente dans un communiqué David Clarys, NewTech Manager South EMEA d’Exclusive Networks.

« À travers le monde, des milliers de revendeurs à valeur ajoutée font confiance à Exclusive Networks. L’arrivée de notre solution unique au sein de son portfolio dédié à la cybersécurité – et de renommée mondiale – est donc une excellente nouvelle », indique de son côté Hed Kovetz, co-fondateur et CEO de Silverfort. « Ce partenariat avec Exclusive Networks est très important pour nous, puisqu’il nous permettra de nous adresser rapidement à un marché à la demande croissante. »