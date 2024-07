Trois ans après son entrée en bourse, Exclusive Networks pourrait faire l’objet d’une offre de rachat. Suite à la publication de rumeurs (par Reuters en mars dernier), le spécialiste français de la distribution de solutions de cybersécurité a confirmé mardi faire l’objet de marques d’intérêt d’un cartel d’investisseurs incluant son actionnaire majoritaire Permira, au prix de 24 euros par action. Suite à l’annonce, l’action a progressé de 8,5% à la bouse de Paris pour clôturer à 23,6 euros, avec une capitalisation de 2,16 milliards d’euros. Le titre avait été introduit en septembre 2021 au prix de 20 euros.

« À ce stade, il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier d’une éventuelle transaction » a précisé le groupe dans un communiqué. « Une nouvelle annonce pourra être faite si nécessaire ».

Permira détient actuellement un peu plus de 57% du capital, contre un peu moins de 10% pour le fondateur et de 32% pour le flottant. Exclusive Networks avait enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars sur l’exercice 2020 précédant son entrée en bourse. Sur le dernier exercice 2023, il avait progressé de 16% à taux de change constant pour atteindre 5,14 milliards d’euros. Cette année, la société présidée par Jesper Trolle (photo) vise une croissance comprise entre 10% et 12%.

Si le projet est conduit à son terme, Exclusive Networks pourrait donc s’acheminer vers une sortie de la cote parisienne.