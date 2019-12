Exclusive Networks lance MSSD (Managed Security Services Distributor), une plateforme offrant une suite de services de sécurité gérés à 100% par les revendeurs IT. Ces services englobent les principales offres des principaux fournisseurs du VAD. Les deux premiers services, disponibles dès à présent, s’appuient sur des installations SOC avancées, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur des prestations de services certifiées ISO et sur des ingénieurs qualifiés et expérimentés. Ils prennent en charge plusieurs technologies et peuvent être commercialisés en marque blanche sur la base d’engagements de volumes.

L’offre MSSD, baptisée Monitoring & Alerting propose une supervision de l’infrastructure de sécurité de base telle que les pare-feu. L’offre Monitoring & Alerting + Prevention & Countermeasures s’appuie quant à elle sur ces éléments pour fournir un service de sécurité géré réactif et proactif complet pour les infrastructures de sécurité de nouvelle génération. D’autres services seront ajoutés en 2020.

« Nous constatons des coûts de configuration élevés et des besoins en compétences pour la création d’un SOC MSSP, ce qui limite le dynamisme du channel et empêche la majorité des partenaires de répondre à la demande des clients pour de nouvelles formes de consommation de la sécurité. La plateforme MSSD nivelle le terrain en éliminant la nécessité pour les partenaires de faire passer au travers de concurrents leurs affaires durement gagnées. Au fur et à mesure que l’offre MSSD évoluera pour inclure des services supplémentaires, nous conserverons son orientation unique 100% channel », affirme dans un communiqué Julien Antoine, vice-président Stratégie et Opérations de la société.

« À mesure que le cybermarché évolue, MSSD constitue l’étape logique, augmentant notre valeur et tirant parti de notre réseau de distribution pour combler un vide important sur le marché », explique de son côté Andy Travers, vice-président exécutif Marketing et ventes mondiales. « Nos services MSSD initiaux sont conçus pour être aussi faciles à comprendre et à opérer que possible, de sorte que les partenaires puissent maximiser immédiatement l’esprit d’esprit des clients. Tout vise à donner aux partenaires un accès sans risque aux revenus des services gérés et à leur permettre de mieux prendre en compte la manière dont leurs clients adopteront les cyber-technologies sur le long terme. »