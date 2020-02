La société de services spécialisée sur les technologies Microsoft vient d’ouvrir à Nice sa douzième agence en France. C’est le second point de présence de la société dans le Sud-Est après Aix-en-Provence. Cette nouvelle agence a vocation à rayonner sur Sophia Antipolis et Monaco. Elle comptera une dizaine de personnes d’ici à la fin de l’année. Plusieurs postes de consultants et d’architectes y sont d’ores et déjà ouverts.