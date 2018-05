Engagé dans son plan stratégique « Build4Run » visant à devenir le 1er spécialiste des plateformes web open source en France et en Europe., Alter Way ouvre une agence commerciale à Marseille. Ce point d’ancrage régional permet à la filiale d’Econocom de renforcer la proximité avec ses clients ( Linkavie, TequilaRapido ou encore Appart’City ) et de proposer aux entreprises du Grand Sud l’ensemble de ses services : conception, développement, conseil en architecture, TMA, infogérance, hébergement …

L’agence digitale parisienne souhaite par ailleurs profiter d’un écosystème local riche en matière de technologie et d’innovation (French Tech Aix-Marseille, cluster historique du numérique Medinsoft, technopôle Sophia Antipolis, projet The Camp…). Avec une économie numérique forte de 7.000 entreprises, 44.000 emplois et générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, l’agglomération Aix-Marseille constitue un écosystème de rayonnement mondial explique Alter Way dans un communiqué en rappelant qu’avec 8 centre de données (dont 1 Tiers IV et 3 tiers III), elle est la 1ère localisation de datacenters après la région parisienne. « Sur les trois dernières années, Marseille a été le nœud d’interconnexion internet avec la plus grosse croissance en Europe, faisant d’Aix-Marseille un lieu d’implantation stratégique pour tout professionnel dans le numérique sur le bassin méditerranéen », indique encore le document. Avec l’ouverture de cette agence, Alter Way s’inscrit par ailleurs dans le plan stratégique « e for excellence » d’Econocom, déjà présent à Aix-en-Provence et à la Ciotat au travers de sa filiale cloud ASP Serveur.

Le démarrage de la nouvelle agence commerciale d’Aix-Marseille devrait être suivie rapidement par la création d’un centre de services qui délivrera dans un premier temps l’ensemble des offres Run de l’agence (infogérance et hébergement web open source). Alter Way prévoit d’ici la fin de l’année prochaine le recrutement d’une dizaine de profils techniques open source (ingénieurs devops, administrateurs systèmes linux, chefs de projet…). A terme, l’agence Grand Sud proposera l’offre à guichet unique d’Alter Way (Digital, Expertises, Hosting et Continuity).

Le développement de la nouvelle agence est confié à Sébastien Dubois. Ce diplômé en mathématique et informatique de l’Ecole Centrale de Marseille et ancien élève de l’Institut Régional de Création et de Développement des Entreprises) a passé plus de 13 ans chez l’hébergeur marseillais Evolix où il était chargé de la mise en place et de la gestion commerciale et marketing de la société.