Eviden (Atos) et l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) annoncent la création conjointe du Campus du Numérique. A partir de janvier 2024, il proposera des formations en alternance sur quatre filières : Cloud, Big Data & IA, Cybersécurité et IoT. Menant des actions communes depuis 2019 pour le développement des compétences, les deux partenaires ont identifié les passerelles entre les formations présentes à l’Académie du Numérique (Eviden) et à l’Afpa puis fait le choix de mutualiser leur savoir-faire pour élaborer une offre commune.

« Nous sommes ravis de lancer ce nouveau campus numérique en partenariat étroit avec l’Afpa. Nos expertises complémentaires nous permettront de proposer la gamme de formations dont le marché a besoin pour aider à répondre à la pénurie actuelle de talents », commente dans un communiqué Yannick Tricaud, vice-président exécutif, responsable de l’Europe du Sud, de l’Europe centrale et de la région Moyen-Orient et Afrique, d’Eviden.

Pour Pascale D’Artois, directrice générale de l’Afpa, le nouveau campus permettra « une montée en compétences cohérente et progressive pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises. »

La première formation proposera ainsi un parcours de 24 mois pour le métier d’Administrateur Système niveau 6, suivi d’une formation complémentaire de 12 mois au métier de Consultant Dev Ops Cloud niveau 7. Trois sessions seront organisées en 2024 à Paris, Toulouse et Lyon.