Suite à son acquisition en 2023 par l’opérateur allemand nLighten, la société française Euclyde Datacenters, qui exploite 6 datacenters interconnectés à travers l’Hexagone, est logiquement rebaptisée nLighten France. Ce rebranding est officialisé à l’occasion du salon DC World, organisé les 27 et 28 novembre au parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Avec l’adoption d’une marque unique, le groupe entend renforcer la visibilité de son offre pan-européenne et proposer de nouveaux services à ses clients. Les clients des datacenters de Sophia-Antipolis, de Paris, de Lyon, de Besançon et Strasbourg pourront envisager des déploiements dans les autres centres de données du groupe en Allemagne, Espagne, UK, Pays-Bas, Belgique et Suisse, tout en continuant de bénéficier d’un accompagnement et d’un support de proximité.

« Notre qualité de service, notre expertise et notre implantation dans l’ensemble des régions françaises sont de précieux atouts qui nous ont permis de devenir un acteur incontournable sur le marché », commente dans un communiqué Anwar Saliba, directeur général d’Euclyde Datacenters. « Sous la marque nLighten France, nous allons continuer de valoriser nos atouts et d’offrir à nos clients des prestations d’hébergement de premier plan qui leur permettront de mener à bien leur transformation digitale. »