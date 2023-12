Ernst & Young (EY) annonce licencier plus de 130 associé·e·s aux Etats-Unis. Le cabinet comptable indique vouloir réduire ses coûts suite à l’échec de son plan de scission. Cette nouvelle vague de départs fait suite à la décision de EY de licencier 3.000 personnes en avril dernier, soit environ 5% de sa main-d’œuvre américaine.

Selon le quotidien américain Wall Street Journal, les nouvelles suppressions de postes touchent plus de 10% des associé·e·s dans le domaine du conseil (plus de 100 personnes) et environ 4% (une trentaine de personnes) dans le domaine de la stratégie et des transactions. Les divisions audit et fiscalité sont également touchées.

L’un des concurrents de EY, Accenture, a également annoncé une nouvelle vague de licenciements à Austin au Texas en octobre dernier, après avoir déjà supprimé 19.000 emplois au printemps.

Layoffs.fyi, un site internet qui recense les licenciements dans les entreprises technologiques, indique qu’environ 258.000 personnes ont été licencié·e·s jusqu’à présent en 2023. Par contraste, le site avait recensé 165.000 licenciements environ en 2022.