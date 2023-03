Après les géants de la Tech, les géants du conseil se préparent à leur tour à supprimer des emplois par milliers. En publiant les résultats de son second trimestre fiscal, Accenture a revu en baisse ses prévisions annuelles et annoncé la suppression de 19.000 emplois, soit environ 2,5% de son effectif mondial. C’est le plus gros plan annoncé à ce jour dans le secteur du conseil.

« Plus de la moitié des suppressions d’emplois vont concerner le personnel affecté à des prestations non facturables », a précisé la directrice financière KC McClure, excluant ainsi les consultants. 800 postes de direction sur 10.000 seront aussi supprimés. Le groupe a prévu des coûts de 1,5 milliard de dollars dont 1,2 milliard pour les indemnités de départ et 300 millions pour la consolidation des bureaux. 800 millions seront engagés sur l’exercice 2023 et 700 millions sur le suivant.

Accenture a enregistré au second trimestre un chiffre d’affaires de 15,8 Md$ en hausse de 5% et un niveau de réservations record de 22,1 Md$. Le groupe a toutefois revu à la baisse le haut de la fourchette de son objectif de croissance pour l’exercice 2023 de 11% à 10% et n’attend plus qu’un bénéfice par action entre 10,84 dollars et 11,06 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 11,20 dollars et 11,52 dollars.

Cette révision traduit la dégradation des perspectives économiques qui pèse sur les dépenses des entreprises dans les services informatiques. Elle survient après une vague d’embauches, soutenue par la hausse de la demande des clients dans le secteur technologique depuis la pandémie. Et une guerre des talents qui a poussé les rémunérations à la hausse.

Ces difficultés affectent aussi d’autres acteurs du conseil. Le mois dernier, Bloomberg a rapporté que McKinsey envisageait la suppression de 2.000 postes soit 4% de ses effectifs. KPMG a annoncé la suppression de 700 emplois aux États-Unis et EY a prévu de réduire par milliers ses prévisions d’embauche. Les recommandations stratégiques facturées à prix d’or ne sont plus la priorité du moment.