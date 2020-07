Scality souhaite développer ses ventes via le channel dans les zones EMEA et Asie-Pacifique. A cet effet le spécialiste franco-américain du stockage fichier et objet distribué vient de nommer à leur tête Eric Leblanc. Le nouveau vice-président des ventes internationales a pour mission d’étendre l’écosystème de canaux de distribution et de mener de nouvelles initiatives de vente et de marketing en étroite collaboration avec l’équipe interne et les partenaires de Scality.

Après avoir débuté sa carrière chez 3Com en 1996, Eric Leblanc s’est forgé une solide expérience à l’international dans la conduite de stratégies de vente ciblées. Celle-ci l’a menée dans des entreprises comme Interliant, Radware, Symantec, needIT, Silver Peak, Atos et Infovista où il était jusqu’à présent vice-président en charge de l’activité EMEA Sud et Inde.

« La position de Scality sur le marché me rappelle mon expérience chez Silver Peak », explique dans un communiqué Eric Leblanc. « Nous sommes sur la même trajectoire. Avec des alliances de premier plan qui incluent HPE, Cisco, Microsoft et Supermicro, notre base de clients commune possède certains des déploiements les plus importants au monde. Scality est un géant endormi qui a travaillé dur sur les fondamentaux et va maintenant conduire vers la domination mondiale dans le stockage de fichiers et d’objets évolutifs. »

« Je suis ravi qu’Eric rejoigne l’équipe de Scality. Il s’agit d’une étape stratégique pour conduire notre stratégie de distribution vers une expansion exponentielle en EMEA et en Asie Pacifique », indique de son côté Jérôme Lecat, PDG de Scality. « Grâce à sa vaste expérience internationale, Eric élèvera Scality à un nouveau niveau de rentabilité et de croissance. »

Eric Leblanc est titulaire d’un master Technologies de l’information de l’ESIEA (Paris).