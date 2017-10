Fournisseur d’interconnexions et de datacenters et membre Gold du réseau Oracle PartnerNetwork (OPN), Equinix annonce l’extension de son accès dédié et privé à Oracle Cloud Infrastructure (OCI) à 16 centres IBX supplémentaires en Amérique du Nord et en Europe. Désormais, les clients pourront se connecter en privé à OCI en s’appuyant sur le service FastConnect au sein du centre IBX FR5 de Francfort, via des Cross Connects dédiés et la solution Equinix Cloud Exchange (ECX). En outre, l’intégration stratégique et technologique entre Oracle et Equinix permet aux clients d’utiliser le service OCI FastConnect via ECX dans 8 nouvelles zones métropolitaines en Amérique du Nord et dans 7 nouvelles zones métropolitaines en Europe.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Oracle et d’étendre la disponibilité de ce service à plusieurs zones métropolitaines nord-américaines et européennes. Pouvoir se connecter directement à Oracle est une stratégie essentielle pour les entreprises déployant des ressources dans le cloud. Grâce à cet accès direct, nos clients mutuels peuvent créer une connexion dédiée à haut débit et à faible latence leur permettant de tirer pleinement profit des avantages du déploiement d’Oracle, tout en respectant les réglementations locales en matière de souveraineté des données. Nous avons hâte d’établir d’autres collaborations avec Oracle afin d’exporter cette solution à d’autres zones métropolitaines de par le monde », explique dans un communiqué Robert Blackburn, directeur général monde des partenariats stratégiques Oracle chez Equinix