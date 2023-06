Enreach, l’un des fournisseurs européens de solutions de contact convergent, a annoncé aujourd’hui la nomination de Ian Rooker au poste de directeur financier (CFO) et membre du conseil d’administration de la société. Il succède à Martijn Van der Pas, qui, après dix ans, assumera un nouveau rôle de premier plan chez Enreach. La nomination est effective immédiatement.

En tant que directeur financier, Ian Rooker dirigera la stratégie financière d’Enreach, supervisera toutes les opérations financières et travaillera en étroite collaboration avec le PDG d’Enreach, Stijn Nijhuis, et l’équipe de direction pour accélérer la croissance et la rentabilité de l’entreprise. Il apporte une vaste expérience de gestion à Enreach, ayant précédemment occupé des fonctions de directeur financier auprès de plusieurs entreprises basées en Europe. Il a également occupé des postes de directeur financier et siégé au sein de conseil d’administration de groupes multimédias comme WPG Uitgevers et FD Mediagroep, ainsi que chez le fournisseur d’énergie durable Greenchoice.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ian dans notre équipe. Son expérience en termes d’accompagnement d’entreprises en croissance lui permettra de devenir un atout et d’offrir une valeur à long terme à nos clients, actionnaires et partenaires », a déclaré Stijn. Nijhuis, PDG d’Enreach. « Je tiens également à exprimer ma gratitude à Martijn Van der Pas, qui fait partie intégrante de notre équipe de direction. Nous lui sommes profondément reconnaissants d’avoir établi la solide base financière d’Enreach et sommes très heureux qu’il continue d’être un élément précieux de notre équipe de direction. »

Commentant sa nomination, Ian Rooker a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Enreach et de travailler aux côtés de son équipe talentueuse et ambitieuse. C’est une entreprise qui a déjà réalisé une croissance impressionnante et qui est en train d’élargir considérablement sa clientèle. C’est une opportunité passionnante et je suis impatient d’aider l’entreprise à atteindre son plein potentiel. »