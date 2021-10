Enreach, un groupe européen de communications unifiées en pleine expansion, a de nouveau été nommé comme un des leaders du marché européen dans l’étude annuelle Frost Radar sur la téléphonie IP hébergée et les « communications unifiées as a service » (UCaaS), améliorant sa position par rapport à 2020. En outre, Enreach a été l’organisation européenne la mieux notée en matière d’innovation. « Fort de la complétude de son offre, Enreach mérite sa place parmi les leaders les plus innovants sur le marché européen de la téléphonie IP hébergée et des communications unifiées as a service (UCaaS) », déclare Elka Popova, vice-présidente de la recherche chez Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan a évalué plus de 60 fournisseurs dans son étude, et seules 23 entreprises ont été retenues cette année. Enreach s’est particulièrement distingué par rapport aux cinq critères d’innovation : évolutivité, recherche et développement, portefeuille de produits, maitrise des grandes tendances et proximité clients.

Enreach dispose désormais d’équipes dans 21 bureaux répartis dans 10 pays, offrant à ses clients et partenaires son expertise et un soutien local. La mise en œuvre de la stratégie de croissance externe et de construction du groupe le place en position de force pour lancer rapidement de nouveaux produits et services à l’échelle européenne. Parallèlement à l’élargissement de son portefeuille de produits, Enreach répond aux exigences des clients et aux tendances du marché, ajoute Elka Popova. « L’accent mis sur la mobilité des entreprises, y compris la convergence fixe-mobile, la combinaison des UCaaS avec les CCaaS et l’investissement dans les technologies basées sur l’IA sont autant d’exemples qui mettent en avant la qualité du positionnement d’Enreach. »

Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach, déclare : « Je tiens à remercier tous les membres de la famille Enreach ainsi que nos clients et partenaires pour leur contribution à notre innovation et à notre forte croissance. Le groupe est très impliqué en matière de R&D et d’unification des technologies, un domaine d’apprentissage et d’amélioration permanentes. À titre d’exemple, les solutions de centre de contacts basées sur le cloud que nous proposons, auxquelles s’ajoutent les technologies d’IA, la voix et les outils de productivité, sont maintenant disponibles sur de nombreux marchés. Enreach a également poursuivi ses investissements dans son portail OSS/BSS basé sur le cloud et destiné aux partenaires. »

Stijn Nijhuis ajoute : « En plus d’être une année de croissance pour l’ensemble du marché de la téléphonie IP et des services de communications unifiées, nous avons mené à bien l’intégration de nos différentes marques avec de nombreux autres objectifs à atteindre. Il s’agit notamment du rebranding de Centile, HeroBase, Network Telecom et Swyx en tant qu’Enreach et du lancement de notre service Enreach Contact au Royaume-Uni et en France à destination des revendeurs. Nous nous sommes également développés grâce à l’intégration de Benemen, DSD Europe, Go2thecloud.com, OSS Networks, Pace Telecom et des services informatiques et de réseau de Prewest. »

« Nous avons aussi étendu notre offre de produits autour de Microsoft et ajouté d’autres fournisseurs à notre portefeuille de partenaires. Ainsi, alors que nous nous approchons de la fin de l’année 2021avec des projets continus d’évolution et de développement, nos clients et partenaires peuvent nous considérer comme leur guichet unique pour leurs besoins en TIC, et nous les remercions pour leur soutien. »