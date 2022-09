Le fabricant français d’objets connectés Sensing Labs est en redressement judiciaire depuis juillet. Son distributeur français Distrame est seul à se porter acquéreur de la société en cessation de paiement depuis début 2021. La décision d’entériner ou non le rachat sera rendue par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 octobre prochain.

« Nous étions dans une bonne situation en 2017, 2018 et 2019 », confie Yann Guiomar, le PDG de Sensing Labs au JDN. « La crise sanitaire a impacté notre activité les trois premiers trimestres de 2020 mais les commandes sont reparties de plus belles au quatrième trimestre. Cependant, notre gamme de capteurs est composée à 90% des mêmes composants. A cause de la pénurie, nous n’avons pu délivrer aucun produit à ce moment-là. »