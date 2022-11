L’éditeur français de logiciels métiers DL Software poursuit sa stratégie offensive de croissance externe avec le rachat simultané des éditeurs espagnol OpenBravo et hollandais Cow Hills. Cela porte à 10 le nombre d’acquisitions réalisées depuis 2021. Le Groupe compte désormais 22 sociétés organisées principalement en quatre Business Units (Retail, Immobilier, Santé, BTP) et regroupe plus de 1 500 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Israël).

Créés tous deux en 2006, OpenBravo et Cow Hills sont deux éditeurs de logiciels dédiés au secteur de la distribution et reconnus sur la scène européenne. En intégrant leurs solutions, DL Software entend renforcer son pôle Retail et affirmer ses ambitions d’internationalisation. Avec cette double opération, ce sont aussi 175 nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe.

« L’ouverture à l’international est un enjeu essentiel et prioritaire pour le Groupe : notre rapprochement avec ces deux acteurs européens en est une première étape », commente dans un communiqué Jacques Ollivier, PDG du Groupe DL Software.

Contrôlé depuis le début 2021 par l’américain TA Associates, DL Software a pu accélérer sa stratégie de croissance. Son chiffre d’affaires a doublé depuis l’an dernier en dépassant les 200M€. Le groupe qui était classé 30ème dans le dernier top 250 des éditeurs en France d’EY/Numeum pourrait ainsi se rapprocher du top 15 l’an prochain. D’autant qu’il indique vouloir poursuivre sa stratégie de croissance pan-européenne en 2023 et se positionner comme un spécialiste international des ERP métier multi-secteur.