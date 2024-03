Nos confrères d’InformatiqueNews et IT For Business sont de retour sur notre plateau TV pour cette dernière journée du Forum InCyber 2024 et nous vous proposons donc de les retrouver avec leurs invités :

11:05 – 11:09 | La Grande Interview Avec Guillaume Poupard, DGA de Docaposte,g.

11:20 – 11:24 | L’Actu Insolite Avec Loic Duval, Journaliste chez InformatiqueNews.

11:25 – 11:34 | L’Interview Partenaire Avec Fanny Doukhan, Country Manager France chez Splunk

11:35 – 11:44 | L’Interview Avec Emmanuel Carjat, Directeur Général d’AntemetA et Hervé Liotaud, VP Southern Europe chez Illumio.

11:45 – 11:54 | L’Interview Avec Stéphanie Ledoux, CEO et co-fondatrice d’Alcyconie

11:55 – 11:59 | Le Short L’IA générative va-t-elle vraiment remplacer les salariés ?

12:05 – 12:19 | La Grande Interview Avec Patrick Blum, Délégué Général de l’AFCDP (Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel)

12:20 – 12:24 | Le Pitch Olivier Morel, co-fondateur de Snowpack, présentera sa technologie de VIPN (Virtual & Invisible Private Network)

12:25 – 12:29 | Le Pitch Nagib Aouini, co-fondateur de DuoKey, présentera sa solution de chiffrement pour aider les entreprises à sécuriser leurs données cloud et bridges.

12:30 – 12:34 | Le Pitch Olivier Eyries, co-fondateur de Saporo, présentera sa solution pour aider les organisations à accroître leur cyber-résistance en hiérarchisant et en réduisant les risques liés à l’accès des utilisateurs.

12:35 – 12:39 | Le Pitch Yann Bouan, co-fondateur d’iDAKTO, présentera sa solution pour passer de l’identité physique à une identité numérique réutilisable et souveraine.

12:40 – 12:44 | Le Pitch Georges-Bastien MICHEL, co-fondateur de Reversense, présentera sa solution d’industrialisation de la rétro-ingénierie pour offrir des solutions clé-en-main et sur-mesure aux professionnels de la cybersécurité et aux éditeurs d’applications.

13:05 – 13:09 | La Grande Interview Le Général Marc Watin-Augouard, co-fondateur du FIC, dressera un bilan et présentera les perspectives de cette édition