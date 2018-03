Sur l’exercice 2017, ASI enregistre un chiffre d’affaires de 33,3 millions d’euros (contre 32 millions d’euros en 2016), en croissance de 8,1% sur la partie prestation de service. Cette croissance résulte principalement de plusieurs projets réalisés pour des grands comptes, notamment du secteur tertiaire. « Un certain nombre de ces projets ont été signés par des clients parisiens, avec une réalisation assurée depuis nos centres de service en France (Nantes, Rennes et Lyon). Nous proposons ainsi à nos clients d’externaliser leurs développements dans un mode « Region Shore », où ils bénéficient à la fois de notre expertise et de conditions plus compétitives », explique dans un communiqué Jean-Paul Chapron, président d’ASI. La croissance provient également du développement d’ASI 360, son cabinet de conseil en transformation digitale, en particulier à Paris. Ce dernier compte aujourd’hui une centaine de consultants et représente près de 30% du CA. « Le développement de cette activité nous permet d’accompagner de manière globale nos clients et de les aider à appréhender de façon très concrète les défis numériques auxquels ils sont confrontés », précise Jean-Paul Chapron.

Pour maintenir sa croissance, ASI a décidé en 2017 de structurer plus encore sa démarche d’innovation. L’ESN a ainsi créé une direction de l’Innovation, dotée d’un budget dédié. Son directeur, membre du comité de direction, est chargé d’animer une communauté d’experts ASI, au niveau national, afin d’incuber de nouvelles offres autour de l’intelligence artificielle, de la data, des objets connectés ou de la blockchain.

Rappelons que la société a été reprise l’an dernier par son management aux côtés du fonds Ouest Croissance, de BNP Paribas Développement, actionnaire du groupe depuis 2004, et de son fondateur, Alain Boulicot.

Par ailleurs, la société compte franchir cette année la barre des 400 salariés en recrutant 100 nouveaux collaborateurs.