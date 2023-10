L’intégrateur français Nomios lance une division dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels (OT et xIoT). L’ex-directeur de Claroty en France, Emmanuel Le Bohec, en prend la direction après avoir constitué une équipe d’expert·e·s et conclu des alliances technologiques avec des fournisseurs spécialisés.

Parmi les nouveaux partenaires, Nomios compte Claroty, Nozomi Networks, Armis, Seclab et Siga, Tenable. Parmi les partenaires historiques : Stormshield, Palo Alto, Cisco, Fortinet, BeyondTrust et Wallix.



« La sécurité industrielle nécessite un traitement très spécifique. L’IT et l’OT sont en effet deux sujets traités en interne par des entités différentes. Les problématiques sont ainsi à la fois organisationnelles puis techniques, puisqu’il est nécessaire d’allier des technologies de sécurité différentes et complémentaires et de ne pas impacter la production », commente Emmanuel Le Bohec, dans un communiqué. « Notre division OT/XIoT a pour objectif de favoriser ce lien chez nos clients, entre OT manager et RSSI, et de les accompagner dans une stratégie de cybersécurité globale respectant le cahier des charges et les objectifs de chacun ».

Pour information, l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a publié un guide des bonnes pratiques liées à la sécurité des systèmes industriels.

Plus généralement, le marché mondial de la sécurité des systèmes industriels devrait doubler de taille d’ici 2028 et représenter plus de 38 milliards de dollars de chiffre d’affaires.