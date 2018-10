Econocom vient de publier ses comptes des neuf premiers mois de l’exercice 2018. Le groupe basé en Belgique réalise sur la période un chiffre d’affaires de 1,94 milliards d’euros, en hausse de 13,5 % dont 6,0 % en organique. Toutes les activités sont en croissance organique sur la période.

Après une baisse au premier trimestre, la reprise de l’activité Technology Management & Financing (location) engagée au deuxième trimestre s’est accélérée, débouchant sur un chiffre d’affaires de 871 millions d’euros, en croissance de 5,3 %. L’activité Services voit quant à elle son chiffre d’affaires progresser de 16,1 % à 747 millions d’euros. La croissance organique est de 5,0 %, en ligne avec le premier semestre (+4,8 %). Les revenus de l’activité Products & Solutions s’établissent à 327 millions d’euros, en hausse de 35 % dont 9,4 % en organique (+6,7 % au premier semestre).

L’ESN n’a pas divulgué ses bénéfices pour la période.

« Le groupe démontre à nouveau son profil de croissance avec un développement favorable du chiffre d’affaires dans l’ensemble de ses activités au troisième trimestre. Nous sommes mobilisés sur notre objectif de ROC (ndlr : revenu opérationnel courant) à l’entame du quatrième trimestre qui sera, comme chaque année, clé », commente dans un communiqué le CEO du groupe, Robert Bouchard.

Econocom l’avait annoncé dès le mois de juillet, son revenu opérationnel courant 2018 devrait se situer aux alentours de 120 millions d’euros, loin des 154 millions d’euros enregistrés en 2017. L’objectif de 300 millions d’euros prévu dans le plan 2018-2022 annoncé il y a un an ne sera donc pas tenu. Il est vrai que la réorganisation du groupe et de l’activité Services en particulier ont généré des charges non courantes de 20,4 millions d’euros au premier semestre.