Après « e for excellence », le nouveau plan stratégique du groupe Econocom, baptisé « one econocom », a désormais pour objectif d’atteindre 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2028 au lieu de 5 milliards, ainsi qu’une marge opérationnelle de 5% environ et un résultat net doublé. Pour ce faire, le groupe franco-belge mise sur de la croissance organique à 90% alors que sa prévision initiale comportait une part plus importante liée à de la croissance externe.

« Le groupe va prioritairement porter ses efforts sur la croissance organique avec notamment le développement de solutions dans des segments porteurs (audiovisuel, affichage numérique, …), le déploiement d’offres de bout en bout incluant distribution, location-financement et services associés ou encore le renforcement dans le numérique responsable au travers du reconditionnement et de l’allongement de la durée de vie des actifs digitaux », déclare Jean-Louis Bouchard, le PDG d’Econocom, dans un communiqué de presse. « Notre vision pour le groupe est de devenir un acteur européen incontournable dans les domaines du poste de travail, de l’audiovisuel et des infrastructures, en adoptant une approche globale et de bout en bout des besoins de nos clients ».

Econocom compte aussi intensifier ses efforts de recrutement et de formation au sein de ses équipes de vente. « Nous allons amplifier l’attractivité de nos offres et favoriser leur cross-selling dans toute l’Europe », ajoute-t-il. Le groupe va ainsi continuer de capitaliser sur sa dimension européenne « pour fournir des solutions harmonisées aux clients ayant une présence et des besoins multi-pays ».

Econocom précise qu’il poursuivra des acquisitions ciblées dans les zones géographiques où le groupe a besoin d’accroître sa taille critique ou de renforcer certaines expertises.