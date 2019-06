Synertrade,éditeur international leader en solutions de Digital Procurement, invite ses clients internationaux et ses partenaires à la nouvelle édition du Digital Procurement Summit à Paris : une journée entière dédiée au networking autour des dernières tendances et innovations Achats.

Cet évènement, qui rassemble plus de 300 professionnels des Achats, est une opportunité unique d’échanger avec des experts Achats du monde entier et de découvrir de nouveaux outils pour accélérer la transformation des Achats. Le DPS 2019 est également l’occasion de découvrir ce que Synertrade a préparé pour amener l’intelligence Achats au niveau supérieur.

Cette année encore, de nombreux clients, analystes et speakers prestigieux interviendront pour faire part de leurs retours et impressions quant à l’approche unique de Synertrade sur le marché des Achats. Dans ce contexte, plusieurs clients de Synertrade se succèderont, citons entre autres Shakti Arora de l’entreprise RAK Ceramics, Antoine Perrin de Schneider Electric, et Brent W. Van Scoik de ParkOhio.

Côté partenaires, seront notamment présents Amazon Business, Qlik, BVD, Axys, Ecovadis et Lemon Learning qui renouvellent leur présence sur le DPS cette année après le succès de l’édition 2018.

Enfin, les célèbres cabinets d’analystes Forrester ainsi que le Hackett Group interviendront à nouveau lors de cette édition pour présenter leur vision du marché du Digital Procurement. Une présentation détaillée de l’agenda du Digital Procurement Summit 2019 est disponible sur le site de l’évènement.

Sébastien Dumas, VP Marketing & Business Development chez Synertrade déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer l’édition 2019 du Digital Procurement Summit qui se positionne comme une référence sur notre marché. Cette année, nous allons une nouvelle fois privilégier le retour de nos clients et leur permettre de présenter largement leurs projets. Nous en profiterons également pour mettre en avant les nouvelles tendances du marché de l’e-procurement et la manière dont nous y répondons. »

Pour participer à cet événement qui se déroulera le 19 septembre au Pavillon Royal à Paris, rendez-vous surwww.digitalprocurementsummit.com.