Le prestataire spécialisé dans le support tiers pour les logiciels Oracle et SAP annonce la nomination en juin de Gérard Brossard au poste récemment créé de vice-président exécutif et de directeur opérationnel. À ce titre, il est responsable des opérations mondiales, des ventes et de la réussite des services de gestion du support de terrain de Rimini Street à l’échelle mondiale. Il est directement subordonné au PDG de Rimini Street, Seth A. Ravin.

Avant de rejoindre Rimini Street, Gérard Brossard officiait en tant que vice-président exécutif et directeur général du groupe Global Solutions and Services chez Rackspace, qu’il avait rejoint en 2017. Il avait auparavant exercé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur général de l’entité grands comptes et entreprises de taille intermédiaire chez Earthlink. Gérard Brossard a surtout passé 24 ans chez Hewlett-Packard (de 1988 à 2012) où il a occupé différents postes dont celui de responsable de la stratégie, de la planification et des opérations pour l’activité de logiciels de HP, ainsi que celui de directeur général et de PDG des logiciels et solutions de gestion des médias enrichis.

Le nouveau directeur opérationnel a pour mission d’accompagner la croissance de l’entreprise présentée comme « en accélération ». Avec un taux de croissance de 18,5% au premier trimestre 2020, Rimini Street peut en effet parler d’accélération par rapport aux 10,9% de croissance enregistrés sur l’exercice 2019, période au cours de laquelle son chiffre d’affaires s’est élevé à 281,1 millions de dollars pour 2063 clients actifs au 31 décembre 2019.

Remini Street a ouvert un bureau en France il y a deux ans où il compte une trentaine de clients. Parmi ses dernières références signées, la filiale française du prestataire compte notamment SI-nerGIE, l’entité commune opérant les systèmes d’information des sociétés Orano et Framatome.