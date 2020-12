La nouvelle solution de SER Group permet aux entreprises de digitaliser leur processus purchase-to-pay. Avec Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation, les confirmations de commande entrante sont traitées et enregistrées automatiquement dans SAP. Cette solution est conçue pour aider les services achat et approvisionnement à s’assurer que les marchandises sont reçues à temps et que les commandes sont exécutées correctement.

Pour de nombreuses entreprises, gérer des relations avec des milliers de fournisseurs est une tâche complexe. Le traitement des bons et des confirmations de commandes doit être réalisé rapidement. Compte tenu des difficultés actuelles, les entreprises doivent être en mesure, si nécessaire, de sélectionner des fournisseurs alternatifs afin que les marchandises soient livrées à temps.

Automatiser le traitement des confirmations de commande pour une planification plus fiable

Avec Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation, les entreprises améliorent l’efficacité de leur processus d’approvisionnement. Cette solution traite automatiquement les confirmations de commandes entrantes et détecte les écarts par rapport aux délais de livraison, aux quantités et aux prix. La solution est parfaitement adaptée aux entreprises qui utilisent déjà SAP pour traiter leurs bons de commande, la gestion de leurs fournisseurs et la validation des commandes.

Marc Volquardsen, Product Manager & Solution Architect chez SER Group. « SAP est idéal pour pour le traitement des données des fournisseurs et des commandes. Cependant, la révision des documents associés nécessite un travail manuel conséquent. Avec Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation, SER Group a développé une solution qui automatise les étapes du processus d’approvisionnement et prend en charge la gestion des marchandises entrantes et de la production. »

Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation gère donc les commandes entrantes, les lit, les associe aux bons de commande et aux fournisseurs correspondants, et les affiche dans l’outil de facturation intégré dans l’interface utilisateur SAP. Cela permet de visualiser toutes les confirmations de commande et leur statut. Ce contrôle des documents et des données dans SAP s’exécute automatiquement et comprend une comptabilisation entièrement automatisée. Si une confirmation de commande diffère de la commande d’achat, la solution basée sur l’IA la détecte et la signale.

Avec le connecteur certifié Doxis4 SmartBridge pour SAP, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation lorsqu’ils passent à une nouvelle génération SAP : toutes les solutions Doxis4 fonctionnent avec SAP ERP ainsi qu’avec SAP S/4HANA et SAP Cloud Platform.