Pour la 13e année consécutive, l’éditeur SER accède au statut Microsoft Gold Partner. Cela permet aux utilisateurs de la solution Doxis4 de SER Group de s’appuyer sur une application parfaitement compatible avec les produits Microsoft. Seul 1 % de tous les partenaires mondiaux de Microsoft obtiennent le statut Gold.

SER Group a reçu le statut Gold dans quatre catégories du programme Microsoft Partner en reconnaissance de son expertise Microsoft.

En plus de la distinction Gold des années précédentes dans les catégories (Application Development, Application Integration, Datacenter), un quatrième domaine a été ajouté cette année (Data Analytic). Cette distinction certifie l’expertise de l’entreprise dans les domaines de la Business Intelligence, de l’Analytique et du Big Data.

« Lorsque des méthodes d’analyses intelligentes sont appliquées aux données existantes, les entreprises obtiennent des informations très précieuses qui peuvent être directement appliquées aux processus de prise de décision et ainsi avoir un impact positif sur les activités d’une entreprise. Il existe de nombreux cas d’utilisation possibles : des données CRM, le contenu de contrats ou encore la classification automatisée des e-mails et leur affectation aux bons partenaires et processus.

Grâce aux services cognitifs intelligents intégrés au cœur du logiciel Doxis4, les clients de SER Group peuvent analyser et traiter les données créées et stockées dans les applications Microsoft Office et ainsi bénéficier des fonctions complètes d’analyse de contenu de la plateforme ECM », explique Klaus Eulenbach, directeur général de SER Software Technology GmbH.

Intégration transparente dans l’univers Microsoft

Le statut Gold Partner dans les catégories Application Development et Application Integration démontre que SER Group possède un excellent savoir-faire dans l’intégration de Doxis4 avec Microsoft Office, Microsoft 365, Outlook et SharePoint.

Cela garantit non seulement des processus commerciaux continus, mais facilite également le travail quotidien du personnel, car il n’a pas à basculer constamment entre plusieurs systèmes.

Sur la partie Datacenters, Microsoft reconnaît la grande évolutivité des solutions Doxis4 intégrées aux produits Microsoft. Les solutions sont bien adaptées pour répondre aux besoins de chaque scénario, des services individuels aux Datacenters des grandes entreprises.

« Les produits Microsoft représentent des environnements stratégiques pour les clients de Doxis4. C’est pourquoi il est absolument nécessaire que le savoir-faire technologique des produits Microsoft soit continuellement étendu. De cette façon, nous pouvons offrir à nos clients à long terme une réelle valeur ajoutée, que ce soit en mode on-premise ou dans le cloud », poursuit Klaus Eulenbach.

Depuis 2007, SER Group a toujours accédé au statut Microsoft Gold Partner – répondant ainsi au plus haut niveau d’exigence lié à ce statut. Pour cette labellisation, au moins quatre employés doivent être certifiés Microsoft Certified Professional (MCP).

Doxis4 prend en charge les nouvelles et anciennes versions de Microsoft

Doxis4 s’intègre à Microsoft Office, Outlook, SharePoint et Dynamics et s’exécute directement sur les nouveaux systèmes d’exploitation et les environnements tels que Windows et les serveurs SQL. De plus, les clients de SER Group peuvent être assurés que Doxis4 continue de prendre en charge les anciennes versions de Microsoft, qui sont toujours utilisées par de nombreuses entreprises.

Complémentarité entre les solutions ECM et Microsoft

Les utilisateurs des solutions SER accèdent à de nombreuses fonctions ECM dans les produits Microsoft. Cela inclut le connecteur de portail Doxis4 SharePoint et Doxis4 SmartOffice, qui, par exemple, gèrent l’archivage de documents et effectuent des recherches directement à partir de Microsoft SharePoint ou de Word, Excel et PowerPoint.

Avec Doxis4 SmartOutlook, les utilisateurs peuvent affecter des e-mails Outlook et leurs pièces jointes au bon dossier et au bon processus métier dans Doxis4. Les produits de SER Group peuvent également être déployés dans le cloud.