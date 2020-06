Le groupe SER a augmenté de manière significative ses revenus cloud en 2019 par rapport à l’année précédente – une tendance en croissance qui se poursuit clairement après le premier trimestre 2020. Un nombre croissant de clients font confiance à la qualité et à la sécurité des services de contenu de la solution Doxis4 de SER Solutions et optent pour sa version en mode cloud. Avec la création de SER Cloud Services Unipessoal Lda à Porto, au Portugal, le groupe souhaite accélérer son expertise dans les offres cloud à l’échelle mondiale.

L’éditeur SER a répondu à la demande croissante d’installations cloud et hybrides sur le marché des services de contenu en proposant diverses options d’installation de Doxis4, offrant ainsi précisément la flexibilité et l’agilité dont les organisations ont besoin aujourd’hui. Doxis4 est disponible dans le cloud, sur site et en version hybride.

« Le cloud est stratégique pour nos clients. Nous voulons simplifier au maximum son adoption et les accompagner dans toutes les phases de transfert de données, de documents et de processus vers le cloud ou dans un environnement hybride. La nouvelle offre de service cloud de SER est une étape clé pour notre entreprise. Elle rassemble notre expertise et nos ressources au sein d’une équipe d’experts cloud, dirigée par Gil Loureiro. L’équipe soutient déjà de nombreuses entreprises mondiales avec Doxis4 dans le cloud », explique Stefan Zeitzen, CSO du groupe SER. Décrivant les avantages pour les clients de SER, il déclare : « Nos clients peuvent choisir leur modèle de licence: licences perpétuelles ou abonnement ; et leur modèle d’infogérance : avec des équipes internes ou des équipes dédiées SER. »

Gregor Joeris, CTO du groupe SER, ajoute : « Les organisations qui travaillent avec des services de contenu dans le cloud ne devraient pas avoir à faire face à des limitations fonctionnelles. De nombreuses solutions de services de contenu basées sur le cloud offrent moins de fonctionnalités que les versions sur site. Avec Doxis4-as-a-service, nos clients bénéficieront du même niveau de polyvalence et d’innovation qu’une installation sur site de Doxis4. Les clients bénéficient de toutes les fonctionnalités de Doxis4 sans aucune limitation. »

Les clients du groupe SER bénéficient d’un autre avantage distinct : ils ont accès à plus de 40 modèles de solutions préconfigurées pour répondre à un large éventail d’usages, par exemple pour le traitement des factures, la gestion des contrats ou le traitement des réclamations. « Cela permet aux organisations d’atteindre leurs objectifs de numérisation dans un court laps de temps. », commente Stefan Zeitzen.

La collaboration en tant que service : Doxis4 Universal Workspace

La nouvelle offre SaaS du groupe SER, Doxis4 Universal Workspace, permet aux utilisateurs et aux équipes de travailler à distance avec une solution de collaboration rapide et pratique pour organiser et partager des tâches et des documents de manière simple et transparente. Cela leur permet également d’avoir une parfaite traçabilité dans le travail réalisé avec les collaborateurs et les utilisateurs en dehors de leur organisation, tels que des clients ou des fournisseurs. Le groupe SER offre un essai gratuit de quatre semaines de Doxis4 Universal Workspace pour fournir aux organisations une solution immédiate pour le travail numérique.

La sécurité des données et les lieux de stockage sont décisifs

Il est essentiel pour les clients ayant des activités commerciales en Europe que l’archivage de leurs données soit également situé dans l’UE. En outre, ils doivent respecter les lois de l’UE et les exigences de protection des données garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Le groupe SER opère à partir de sites en Allemagne, en France, en Irlande, en Angleterre et, bientôt en Suède et ce, 24 heures sur 24 et avec une disponibilité garantie à 99,9 %.

D’autres data centers sont situés dans le monde entier pour les clients opérant en dehors de l’UE, le réseau mondial de partenaires du groupe SER offre une assistance multilingue.

Extraction de métadonnées en tant que service cloud

En tant que première plateforme de services de contenu, Doxis4 intègre des services cognitifs au cœur de sa plateforme, améliorant ainsi l’intelligence de toutes les applications de la plateforme. Les services cognitifs Doxis4 combinent les dernières technologies d’IA et des méthodes éprouvées de classification, d’extraction et d’exploration de données non structurées et d’analyse de texte. Avec la nouvelle solution SaaS, les clients peuvent automatiquement classer des documents, extraire des métadonnées et lancer des workflows. Nul besoin d’embaucher des spécialistes en gestion des données, ni d’investir dans la formation et la configuration de l’application. L’utilisation est facturée à l’usage par document pour une totale transparence. Les données restent anonymes et protégées à tout moment.

Retour des analystes du marché et des clients

Une nouvelle fois, le groupe SER a été reconnu par les principaux analystes de marché : dans le Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms 2019 * en tant que « Challenger » et dans le Forrester WaveTM : ECM Content Platforms, Q3 2019 ** en tant que « Strong Performer ». Sur le forum Gartner Peer Insights, les clients du group SER ont attribué une note de 4,5 étoiles sur 5 et un taux de recommandation de 88 % *** à sa plateforme de services de contenu Doxis4.

