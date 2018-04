Dolmen, jeune société experte en marketing client local, recrute 50 collaborateurs pour accompagner l’évolution de sa plateforme digitale et soutenir son développement en France et à l’étranger. Des développeurs, des UX designers, des marketeurs, des conseillers de clientèle, des commerciaux… Tels sont les principaux profils recherchés par l’entreprise bretonne en ce moment.

« Plus de six ans après sa création, Dolmen s’est imposé comme un des leaders français du marketing client local. Désormais, notre objectif est d’exporter notre savoir-faire au-delà des frontières et de devenir le leader européen », explique David Godest, fondateur de l’entreprise.

Créé en 2011, Dolmen accompagne les points de vente dans leur stratégie de connaissance-clients afin d’établir avec eux des relations de proximité. Sa plateforme digitale tout-en-un adresse les 3 besoins complémentaires des points de vente (data acquisition, data management et data activation) en conformité avec le RGPD. L’entreprise de Saint-Grégoire (35) revendique plus de 1.000 commerces utilisateurs de Dolmen pour recueillir et valoriser les données de leurs clients et prospects. La société compte 120 collaborateurs et est présente dans plusieurs pays d’Europe. Pour en savoir plus : dolmen-tech.com