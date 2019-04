Le groupe 5COM, une ESN spécialisée dans la maintenance informatique, l’assistance, le dépannage et la formation, accélère à nouveau en annonçant un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros sur son dernier exercice (contre 18 millions en 2017).

Une nouvelle fois, le groupe 5COM a démontré sa capacité à rebondir sur un marché ultra-concurrentiel et à se réinventer en continu en se positionnant sur des domaines d’expertises nécessitant un haut niveau de compétences et une capacité à piloter de grands projets sur tout le territoire. C’est dans ce contexte que le groupe a notamment noué un partenariat fort avec la société Enedis pour le remplacement des compteurs électriques par Linky, compteur intelligent et connecté permettant au client final de mesurer sa consommation et de l’adapter à ses besoins.

5COM a donc pu accéder à de nombreux nouveaux marchés et compléter son offre de service. Cet accord structurant a aussi permis à ses différentes agences d’accélérer leur développement en région. En 2019, 5COM va fortement investir pour répondre aux nouveaux enjeux de ses clients. D’ores et déjà, 5COM s’intéresse aux projets de type installation de bornes de recharge de véhicules électriques, iOT, déploiement et maintenance d’infrastructures Télécoms (FTTH, cuivre).

Maxime Berreby, Président de 5COM: « 2018 a été une année de transition fondamentale pour notre groupe qui a franchi un palier stratégique. Nous avons d’une part renforcé nos positions sur nos expertises historiques (maintenance informatique, réseaux, télécoms, dépannage auprès des particuliers à travers du réseau Docteur Ordinateur), mais également ouvert de nouveaux marchés notamment sur le segment de l’installation de compteurs électriques connectés. »

Pour soutenir sa croissance, 5COM compte enfin poursuivre ses efforts en matière de recrutement pour compléter ses équipes sur toute la France. Dans ce contexte, plusieurs dizaines de postes sont d’ores et déjà ouverts dans tous ses départements. Pour retrouver les opportunités proposées, rendez-vous sur https://connectobusiness.fr/espace-emplois/catalogue-offres-demplois/