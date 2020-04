Quinze jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, et alors que l’activité des prestataires IT est déjà très affectée par les mesures de confinement de la population, nous avons demandé aux constructeurs et éditeurs IT comment ils s’adaptaient à cette situation exceptionnelle. Le témoignage de Thierry Meynle, président de Divalto.

Channelnews : les ventes indirectes de Divalto sont-elles affectées par la baisse d’activité de ses partenaires ? Si oui, dans quelle mesure ?

Thierry Meynle : Concernant Divalto, il encore trop tôt pour mesurer le contrecoup de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement et donc nous exprimer.

Nous avons en premier lieu revu à la baisse notre CA anticipé (de façon significative), et ce principalement du fait de la fermeture de nombreuses PME / ETI clientes et prospects. Divalto poursuit son activité, bien que partiellement sur certains services liés au commerce notamment.

Aujourd’hui, et depuis le début de cette crise toutes les équipes sont en télétravail. Elles ont su rebondir rapidement pour s’adapter et c’est une fierté, car elles nous permettent de continuer plus sereinement nos activités aux côtés de nos partenaires.

Channelnews : Pensez-vous qu’il sera possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ?

Thierry Meynle : À notre sens il faudra plusieurs mois pour un retour à la normale, selon la date de sortie de confinement, ses conditions, etc. A ce moment-là il est probable qu’un nombre significatif d’entreprises feront encore face à de grandes difficultés. Il sera temps alors d’évaluer la situation et d’en faire le bilan concret.

Channelnews : Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des initiatives pour soutenir vos partenaires ? Lesquelles ?

Thierry Meynle : Pour l’heure nous nous attachons à maintenir dès que c’est possible le plus de personnes en poste et poursuivre l’activité ainsi que, plus que jamais, l’accompagnement de nos partenaires, notamment en leur ouvrant gratuitement notre chaîne de contenus de e-learning pour un usage illimité.

J’espère vous dresser un état des lieux plus précis (et positif) à la suite du confinement, mais aujourd’hui cette crise sans précédent ne laisse place qu’à beaucoup de questions.

Pour finir sur une note positive, nous sommes néanmoins confiants à ce stade sur la capacité de l’écosystème Divalto à surmonter ces grosses turbulences.

Propos recueillis par mail le 2 avril