L’actualité IT de ce mardi 15 janvier est marquée par l’annonce du décès accidentel il y a trois jours de Bruno Vanryb, co-fondateur de l’éditeur BVRP (ex-Avanquest).

Bien qu’ayant évolué principalement dans les sphères du BtoC, Bruno Vanryb est bien connu de l’écosystème IT pour son aventure entrepreneuriale à la tête de BVRP, éditeur d’un logiciel de communication qui a conquis la planète entière dans les années 90. Créée en 1984 et cotée en bourse depuis 1996, sa société, dont il avait abandonné la direction opérationnelle en 2015, a su se réinventer plusieurs fois et surmonter les bouleversements du marché informatique depuis 40 ans.

Autodidacte, Bruno Vanryb s’était également illustré en s’impliquant dans plusieurs organisations professionnelles. Il a notamment été l’un des membres fondateurs de l’association CroissancePlus et a présidé le Collège éditeurs du Syntec Numérique de 2010 à 2015.

Depuis quelques années, il se consacrait à l’accompagnement d’entrepreneurs et à la transmission son expérience aux jeunes générations. Son parcours exceptionnel et sa personnalité attachante lui valent des hommages unanimes en provenance de toute la profession.

Pour découvrir son parcours détaillé, nous recommandons l’interview qu’il avait accordée il y a quelques mois au magazine Entreprendre.fr.