L’offre d’Aruba décolle si l’on en croit Dimension Data. « Nous voyons Aruba conquérir de manière agressive sa part de marché, en particulier avec des solutions telles que SD Branch, l’offre destinée aux multinationales et aux acteurs globaux dont nous assurons le support », a expliqué à CRN Larry Van Deusen, directeur de la division des réseaux sans fil et câblés chez l’intégrateur.

HPE Aruba SD-Branch associe les nouvelles passerelles Branch et les passerelles de tête de réseau à la technologie HPE Aruba existante, y compris le logiciel de gestion de règles ClearPass, pour former un réseau intégrant SD-WAN, WLAN et solution de sécurité. « Nous pensons qu’Aruba nous aide à développer notre activité de manière agressive », a déclaré à nos confrères Larry Van Deusen, ajoutant que l’activité Aruba de sa société connaissait une croissance à deux chiffres en Asie et que cette dernière allait investir en Europe pour la développer.

Partenaire d’Aruba depuis deux ans, Dimension Data affirme que la filiale d’HPE a joué un rôle important dans le développement des services gérés, un secteur que la filiale de NTT souhaite elle aussi renforcer. Larry Van Deusen se félicite notamment que la plateforme de gestion cloud Aruba Central ait été conçue dès l’origine comme une plateforme MSP, ce qui a permis à sa société de l’intégrer facilement à son offre. « Cela va nous permettre d’accélérer plus rapidement sur ces types de services et de fournir ce que les clients demandent fondamentalement : des solutions gérées en mode cloud axées sur la transformation et la modernisation de leurs succursales, avec des éléments tels que l’analytique et la sécurité intégrés ou non. Nous le voyons certainement comme un élément clé », a-t-il précisé.

Dimension Data qui voit par ailleurs dans le développement de l’internet des objets une opportunité significative, estime qu’Aruba est un élément important de cette stratégie. « Nous avons besoin de partenaires comme Aruba, qui prennent des parts de marché et se développent de manière agressive là-bas, ce qui nous aide à faire face à la concurrence mondiale et à donner le choix aux clients. »