Gilles Knoery, directeur général de Digora, revient sur les facteurs de la croissance exceptionnelle enregistrée par le groupe en 2017 et sur ses perspectives à court terme.

Channelnews : Digora a annoncé un chiffre d’affaires en croissance de plus de 50% en 2017 à près de 33 M€ de chiffre d’affaires, contre 21 M€ en 2016. Comment s’explique cette accélération subite de votre croissance ?

Gilles Knoery : C’est essentiellement dû au bond de notre activité distribution. Orientée historiquement à 95% Oracle, c’est une activité relativement erratique dont on ne maîtrise pas l’évolution. 2017 a été une grosse année sur le plan des ventes de licences mais aussi sur le plan des souscriptions Cloud (qui ont généré plus de 2,5 M€ de revenus). Mais il faut être prudent. On ne sait pas si ces souscriptions vont être réellement utilisées et si cet effet Cloud sera durable. On constate juste qu’en ce moment toutes les affaires Oracle sont impactées par le Cloud.

Comment s’est comportée votre activité services ?

Gilles Knoery : Elle a bien progressé

Comment voyez-vous l’avenir ?

Gilles Knoery : On est très optimistes pour notre activité. On constate un accroissement de notre périmètre d’intervention. Notre valeur ajoutée se situait jusqu’à présent dans notre proximité clients et notre expertise sur un sujet vital pour eux : les bases de données. Mais puisqu’on administre au quotidien leurs bases de données, les clients nous sollicitent de plus en plus sur des problématiques d’infrastructure, de sécurité, etc. Par exemple, à la faveur du renouvellement de leurs infrastructures sur site, ils nous interrogent sur l’opportunité de reprendre de nouvelles machines ou d’utiliser des ressources externalisées dans le Cloud. On fait actuellement une bonne part de notre activité de conseil là-dessus. Du coup, dans un certain nombre de cas, les clients décident de porter une ou plusieurs applications dans le Cloud. C’est ainsi que l’on a mené nos premiers projets de cloud en 2017. Ce client dont on installe l’applicatif dans le Cloud, on va alors lui faire un contrat de service aligné sur son contrat Cloud. Et c’est là que les difficultés commencent.