L’intégrateur spécialisé dans la gestion et la valorisation des données en environnement Oracle annonce une progression record de 56% de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2017. La société a ainsi réalisé 32,8 millions d’euros au cours de l’année écoulée contre 21 millions d’euros en 2016 (et 18,9 M€ en 2015). La rentabilité progresse également, quoique dans une moindre mesure (+11.6%), avec un excédent brut d’exploitation supérieur à 750 000 euros.

Cette croissance a notamment été tirée par les services managés qui atteignent désormais 12,5 millions de chiffre d’affaires. Digora a géré en 2017 4 500 éléments (dont 2 000 bases de données) et a déployé 65 000 sondes pour le compte de 260 clients. Les services managés avaient progressé de 50% en 2016. L’activité souscription Cloud a a rapporté 2,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaire à l’international a ainsi atteint 4,25 millions d’euros.

L’exercice a notamment été marqué par la signature de 43 nouveaux clients, le recrutement de 20 personnes, l’entrée au capital du luxembourgeois EBRC et la mise en place d’une nouvelle gouvernance, avec la promotion du Bruno Flandrin à la direction générale adjointe, la nomination d’une directrice marketing (Patricia Thielois) et celle d’un directeur business et développement Cloud, Thierry Loubes.

Pour 2018, Digora souhaite encore accélérer sur les « services managés », notamment autour du Cloud et de sa « plateforme hub IoT ». Le groupe prévoit également de renforcer sa branche conseil et une vingtaine de nouveaux recrutements.