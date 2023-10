Pour accompagner son développement et poursuivre sa stratégie d’acquisitions, DFM accueille un nouvel actionnaire. Le groupe annonce l’entrée à son capital de Crédit Mutuel Equity qui, avec la contribution d’un pool bancaire, lui permet de se doter d’une capacité financière de 40 M€. Le fonds investit 10 M€ de fonds propres pour prendre une participation minoritaire. Selon nos confrères des Échos, elle serait inférieure à 20% du capital, le solde était détenu à parts égales par les trois fondateurs Dan Djorno, Franck Makaci et Mikaël Guenni.

Créé il y a 20 ans et spécialisé à l’origine dans la vente et la maintenance de systèmes d’impression, DFM a procédé à plus de 30 acquisitions qui lui ont permis de se développer sur les marchés de la bureautique, de l’informatique, des télécoms et de la sécurité.

Avant le Crédit Mutuel Equity, Bpifrance était entré au capital en 2014. La Banque est sorti en 2021 mais a continué à accompagner le groupe, notamment en injectant 1,5 M€ en obligations de relance en 2022.

Dans une interview l’an dernier à Channelnews, Dan Djorno expliquait que la stratégie d’acquisition visait en priorité à se renforcer dans les régions déjà couvertes, à savoir le Grand Est, le Nord, Rhône-Alpes et dans une moindre mesure le Sud.

Le groupe emploie 300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 63 M€ sur son exercice clos fin septembre. Cette nouvelle capacité financière va lui permettre d’accélérer son expansion. Son objectif est de tripler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans.