Deux ans après avoir rejoint le réseau de partenaires de Snowflake, l’ESN française Devoteam annonce avoir obtenu le statut Elite, le niveau le plus élevé de l’éditeur américain pour sa plateforme AI Data Cloud.

Avec l’ambition d’établir la plus grande communauté d’experts EMEA sur la plateforme, Devoteam réunit plus de 300 spécialistes formés sur Snowflake présents dans 4 pays (France, Espagne, Danemark et Arabie Saoudite). Pour renforcer encore son partenariat, la société a créé une entité dédiée à Snowflake en France.

« Devoteam fait le lien entre les fondations technologiques et l’impact commercial en concevant, construisant, formant et soutenant nos clients tout au long de leur parcours de données et d’IA avec Snowflake », commente dans un communiqué Laurent Letourmy, EMEA Alliance Manager Snowflake chez Devoteam (photo). « En investissant dans des solutions et des offres innovantes, nous visons à créer un fort impact sur le marché et à accélérer la croissance des entreprises ».

Devoteam a prévu dans son dernier plan stratégique de faire progresser les services liés à l’IA de 20% à 50% de ses revenus d’ici 2028. Les partenariats avec les hyperscalers et grands acteurs du cloud comme Snowflake, Salesforce et ServiceNow sont un levier important pour y parvenir, avec l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires global de 2 milliards d’euros.