Micosoft réduit ses forces commerciales et marketing. L’hémorragie ne devrait toutefois pas atteindre le niveau de l’an dernier lorsque la firme de Redmond avait supprimé plusieurs milliers de postes tout en en créant des milliers d’autres, destinés il est vrai à d’autres types de professionnels. En cause les offres cloud et les ventes en ligne précise une source anonyme sur le site spécialisé The Layoff.com, en rappelant que d’autres entreprises « historiques » telles IBM et Oracle font de même.

« En attendant, il y a un petit millier de postes ouverts sur le site consacré aux emplois, c’est pourquoi je dis que Microsoft a à présent la partie belle et s’aventure à présent à dire qu’elle est une entreprise avec un beau potentiel de hausse (des emplois) qui se réalisera au cours de la prochaine décennie », conclut la source.

De son côté, CNBC indique qu’il ne s’agit pas d’un changement de stratégie de l’éditeur mais qu’il s’agit de l’évolution normale de Microsoft a a débuté la semaine dernière son exercice 2019.