Alors qu’il prévenait en juin que plus de 40 % des projets d’IA agentique actuels seraient abandonnés d’ici fin 2027, Gartner anticipe une forte accélération de l’intégration de l’IA agentique dans les applications d’entreprise. Selon le communiqué que le cabinet d’analystes a publié ce jour, 40 % des applications disposeront d’agents d’IA configurés pour accomplir des tâches spécifiques d’ici à 2026, contre moins de 5 % aujourd’hui.

Dans son étude, Gartner décrit cinq phases d’adoption progressive. Première étape, d’ici à la fin de l’année, presque toutes les applications d’entreprise intègreront des assistants IA. Gartner distingue au passage les assistants IA des agents IA, qui fonctionnent de façon autonome. Gartner met en garde contre la tendance actuelle à l’« agent washing » consistant à qualifier abusivement ces assistants non autonomes d’agents.

En 2026, les assistants évolueront vers de véritables agents dédiés à des tâches précises. Ceux-ci pourront gérer de manière indépendante des actions allant du développement logiciel de routine à la résolution d’incidents complexes.

En 2027, les entreprises entreront dans l’ère des agents collaboratifs. Un tiers des implémentations associeront plusieurs agents aux compétences variées pour travailler de concert au sein d’une application et gérer des scénarios plus complexes.

2028 marquera l’avènement des écosystèmes multi-agents. Les réseaux d’agents spécialisés collaboreront à travers différentes applications, réduisant la nécessité d’interagir directement avec chaque logiciel. Cette mutation imposera de nouveaux modèles économiques, une tarification dynamique et des mécanismes renforcés de gouvernance.

Après 2029, l’usage d’agents IA deviendra aussi naturel que celui du smartphone aujourd’hui. Gartner estimant qu’à cette échéance, la moitié des travailleurs du savoir auront acquis des compétences pour gouverner et créer eux-mêmes des agents IA à la demande.

Anushree Verma, analyste senior chez Gartner et autrice de l’étude, prévient que les DSI disposent de trois à six mois pour définir leur stratégie en matière d’IA agentique. Un retard d’adoption risquerait de placer certaines organisations en situation de désavantage concurrentiel.

