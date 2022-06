Sandy Hogan quitte son poste de responsable du Channel mondial de VMware le 6 juillet prochain « pour raison personnelle ». Ricky Cooper la remplacera à titre intérimaire, annonce VMware dans un communiqué.

La vice-présidente directrice de l’organisation commerciale et du partenariat international de l’éditeur avait succédé à Jenni Flinders en août 2020.

Après deux ans passés au sein de l’entreprise et de nombreuses récompenses pour sa gestion du réseau de distribution de VMware, Sandy Hogan s’en va alors que l’acquisition imminente de sa société par Broadcom alimente les craintes des partenaires et clients.

Il y a une dizaine de jours, VMware justifiait l’acquisition auprès de son personnel par l’entremise d’une foire aux questions. On peut notamment y lire : « Broadcom est un leader de l’innovation dans le domaine de l’infrastructure matérielle des centres de données et des réseaux tandis que VMware est un leader de l’infrastructure logicielle et du multi-cloud. Dans l’ensemble, nous considérons que nos activités sont complémentaires de celles de Broadcom, avec peu de chevauchement. Nous restons une entreprise indépendante jusqu’à la conclusion de la transaction d’achat. Nous ne pouvons pas parler au nom de Broadcom mais à l’heure actuelle nos plans d’embauche se poursuivent. Toutefois, avant d’entamer le processus d’embauche de toute personne ayant un titre hiérarchique de ‘vice-président’ ou supérieur, veuillez consulter le service juridique. »