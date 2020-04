Quinze jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, et alors que l’activité des prestataires IT est déjà très affectée par les mesures de confinement de la population, nous avons demandé aux constructeurs et éditeurs IT comment ils s’adaptaient à cette situation exceptionnelle. Le témoignage de Florence Ropion, VP & DG channel France de Dell Technologies.

Channelnews : les ventes indirectes de Dell sont-elles affectées par la baisse d’activité de ses partenaires ? Si oui, dans quelle mesure ?

Florence Ropion : Comme dans un grand nombre d’entreprises, nous constatons que les mesures de confinement impliquent un recours croissant au télétravail pour les entreprises qui en ont la possibilité. Cependant, nous ne communiquons pas sur l’impact potentiel de ce phénomène sur notre propre activité. Il est en effet trop tôt, après un peu plus de deux semaines de confinement, pour établir avec certitude d’éventuelles évolutions. Dell Technologies étant une entreprise cotée en bourse, les données chiffrées pour le trimestre en cours seront communiquées dans le cadre de nos annonces de résultats le 28 mai prochain.

Channelnews : Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des initiatives pour soutenir vos partenaires ? Lesquelles ?

La crise actuelle a mis sous pression la trésorerie de nos clients et partenaires. C’est pourquoi Dell Financial Services (DFS) a mis en place des actions exceptionnelles, avec effet immédiat, pour les accompagner :

Différé de paiement systématique sur nos offres de location financière à 87% du coût total de possession (CSG, networking et serveurs)

Différé de paiement et baisse des taux sur nos offres de crédit-bail

Location financière à court terme pour permettre à nos clients de traverser la crise actuelle grâce à la location de matériel sur 6 ou 12 mois seulement.

Différé de paiement de 6 mois sur nos solutions VDI

Opérations de « Lease-back »

Les promotions DFS seront exceptionnellement renouvelables et cumulables jusqu’à fin Q2.

Nous poursuivons le « 006 lease » sur toutes nos infrastructures de stockage en offrant 6 mois de différé de paiement + 6 mois de maintenance offerts

Toutes ces opérations étant évidemment soumises à l’acceptation des conditions de crédit de Dell Financial Services.

Propos recueillis par mail le 1er avril