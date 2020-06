Dell Technologies a annoncé le lancement de PowerScale, une nouvelle famille de systèmes de stockage de données non structurées qui enrichit le portefeuille Dell EMC. « La quantité de données non structurées que les entreprises stockent sous forme de stockage de fichiers ou d’objets devrait tripler d’ici 2024, et il n’y a aucun signe de ralentissement », explique dans un communiqué Dan Inbar, président et directeur général en charge de l’activité Stockage chez Dell Technologies. « À l’ère des données, les entreprises ont besoin d’un moyen simple, transparent et rentable de stocker et d’utiliser des données non structurées pour innover, créer une différenciation et commercialiser des produits plus rapidement. La famille Dell EMC PowerScale fournit les fondations dont les entreprises ont besoin pour libérer le potentiel de leurs données, peu importe où elles se trouvent, et les utiliser pour générer un impact commercial significatif. »

La nouvelle offre fonctionne avec la nouvelle génération d’OneFS, le système d’exploitation qui alimente déjà Dell EMC Isilon. La famille PowerScale comprend de nouveaux noeuds 100% Flash et NVMe basés sur PowerEdge 1U ainsi que les noeuds Isilon 100% Flash et hybrides existants exécutant le système d’exploitation PowerScale OneFS 9.0. Celui-ci offre une prise en charge multiprotocole, y compris S3 pour les applications reposant sur le stockage d’objets.

Dell EMC annonce pour la famille PowerScale jusqu’à 15,8 millions d’opérations d’entrée-sortie par seconde (IOPS) par cluster, des performances nécessaires pour gérer les charges de travail exigeantes en IA, analytique, IOT, médias numériques, soins de santé et sciences de la vie. Selon la firme texane, les nouveaux nœuds PowerScale (F200) 100% flash sont jusqu’à cinq fois plus rapides que leurs prédécesseurs. Les clusters PowerScale peuvent par ailleurs évoluer d’une capacité brute de 11 To à 60 Po sans sans interruption ni temps d’arrêt.

Pour les clients qui souhaitent déplacer ou déployer des applications dans des clouds publics, il existe une version PowerScale for Multi-Cloud qui se connecte directement à tous les principaux clouds publics en tant que service géré. Dans la foulée de son partenariat de stockage avec Google Cloud annoncé le mois dernier, la société propose également une version PowerScale pour Google Cloud.

La plateforme prend en charge les services d’orchestration, notamment Kubernetes, Ansible et OpenShift, les clients peuvent rationaliser le développement d’applications et réduire les délais de déploiement.

L’encombrement 1U compact et la taille minimale de cluster des nouveaux nœuds PowerScale F200 et NVMe F600 100% flash en font une option convenant aux déploiements en périphérie.

Parmi les logiciels proposés avec PowerScale citons le logiciel de données intelligent DataIQ qui permet aux entreprises d’extraire la valeur commerciale de données non structurées, généralement non catégorisées et trouvées dans différents silos. DataIQ décompose ces derniers en fournissant une vue unique des données. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux contrôler leurs données, s’assurer que les bons utilisateurs y ont accès et s’assurer que les données sont stockées au bon endroit dans leur environnement de stockage.

La firme de Roud Rock propose également le logiciel de surveillance et d’analyse CloudIQ, qui combine l’apprentissage automatique et l’intelligence humaine pour fournir aux clients une analyse des performances et des capacités en temps réel ainsi qu’un suivi historique offrant ainsi une vue unique de l’infrastructure Dell EMC.

L’offre PowerScale est disponible immédiatement dans le monde entier.