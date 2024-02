Constatant que ses partenaires ont contribué à générer la moitié de son chiffre d’affaires et plus de 60% de sa clientèle, Dell met l’emphase sur de nouvelles mesures incitatives pour le réseau de distribution en ce début 2024.

La nouvelle responsable de la stratégie partenaires depuis octobre dernier, Denise Millard, précise que ces incitations se concentrent principalement autour des périphériques (souris, claviers, webcams…), des stations de travail, des écrans et des ordinateurs portables/tablettes robustes. Par exemple, les partenaires Gold, Platinum et Titanium disposant d’une compétence Client+ verront leur remise quintuplée s’ils atteignent leur seuil de ventes de périphériques. La remise sera doublée pour la vente d’écrans, de stations de travail Precision, ainsi que d’ordinateurs portables et tablettes Latitude.

Dell propose donc des marges accrues dans les catégories Client+ et ProSupport Plus et des profits plus élevés pour la vente d’offres Dell APEX Infrastructure. En outre, les partenaires qui obtiennent la certification PowerFlex Design bénéficieront d’un rabais cumulable de 4% sur les nouvelles ventes. De plus, les serveurs PoR sont éligibles à l’incentive New Business s’ils sont vendus à un nouveau client et que la facture dépasse les 15.000 dollars.

Par ailleurs, Dell introduit trois nouvelles compétences : Intelligence Artificielle, solutions Edge et Durabilitépour valider l’expertise de ses partenaires.

La firme rappelle également que le passage de Project Harmony à Partner ProServices lancé en mai dernier promet une intégration plus transparente des services de Dell dans les offres en marque blanche des partenaires.

Enfin, la société précise avoir réussi son pari de quadrupler le nombre de ses partenaires dans le domaine du stockage depuis août dernier. La société rappelle avoir incité sa force de vente à travailler avec des partenaires sur 99% de ce marché, dans le cadre du programme Partner-first for Storage.