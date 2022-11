Après l’achat d’EMC par Dell en 2016 pour un montant de 65 milliards de dollars, plusieurs actionnaires se sont senti·es lésé·e·s du fait que leurs actions – « sous-évaluées » – aient servi à financer l’opération. Au total, Dell avait payé 14 milliards de dollars en numéraire et émis 149.387.617 actions de classe C en échange d’actions de classe V.

Une plainte déposée en 2018 souligne que « les actionnaires de classe V ont été contraints de voter en faveur de la transaction par des menaces déloyales de conversion forcée de Michael Dell et Silver Lake ».

L’investisseur Carl Icahn a pris la défense de ces actionnaires de classe V, affirmant dans une lettre ouverte à la SEC, le gendarme américain de la Bourse : « Comment expliquer un accord qui transfère de manière si évidente 11 milliards de dollars de valeur aux actionnaires majoritaires aux dépens des actionnaires minoritaires ? »

Aujourd’hui, Dell, ainsi que Silver Lake Group et Goldman Sachs, veulent mettre fin à ces poursuites judiciaires et ont accepté de régler le procès en cours avec les anciens détenteurs d’actions ordinaires de classe V. Le dédommagement, d’un montant d’un milliard de dollars, reste soumis à l’approbation du tribunal de Delaware et sera alors pris en compte dans les résultats du troisième trimestre fiscal de la société.