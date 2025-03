Dans son rapport annuel remis au gendarme des marchés financiers (Formulaire 10K), Dell déclare un effectif de 108 000 employés au 31 janvier 2025. Le groupe confirme ainsi avoir supprimé 10% de son effectif sur l’exercice 2025 et ce pour la deuxième année consécutive. En effet, les deux précédents rapports faisaient état de 120.000 employés à la fin de l’exercice 2024 et de 133.000 employés à la fin de l’exercice 2023.

« Tout au long de l’exercice 2025, nous avons maintenu une gestion rigoureuse des coûts, en coordination avec nos initiatives de modernisation opérationnelle en cours, et avons continué à prendre certaines mesures pour réduire les coûts », explique Dell dans son dernier rapport. « Ces mesures ont entraîné une réduction de nos effectifs globaux. Malgré ces décisions difficiles, nous poursuivons nos efforts pour responsabiliser nos employés et attirer, développer et fidéliser les talents. »

Si la diminution des effectifs a été la même en pourcentage sur les deux derniers exercices, les résultats financiers eux n’ont pas grand-chose en commun. Le chiffre d’affaires avait baissé de 14% sur l’exercice 2024 pour s’établir à 88,4 Md$ mais il a rebondi de 8% sur l’exercice 2025 pour grimper à 95,6 Md$. Le résultat net a suivi et bondi de 36% à 4,6 Md$.

De quoi supporter sans trop d’effort le coût des indemnités de départ que Dell rappelle dans son rapport : respectivement 0,7 Md$ en 2025, 0,6 Md$ en 2024 et 0,5 Md$ en 2023.

Depuis le 1er mars, Dell a par ailleurs mis fin au travail hybride, imposant aux employés de retourner au bureau cinq jours par semaine. C’est un peu la double peine pour ceux qui restent ou une pression supplémentaire pour quitter l’entreprise sans même attendre un licenciement.