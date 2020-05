Le fournisseur de solutions de protection des données dans le cloud Cohesity a confirmé qu’il engageait des licenciements ciblés impliquant un « petit pourcentage » d’employés rapporte le Silicon Valley Business Journal. Ce dernier indique que cette décision est la dernière d’une vague de réduction des coûts entamée par des entreprises financées par le capital risque dans la région de San Francisco, suite à la pandémie de coronavirus.

Ces licenciements interviennent moins d’un mois après une levée de fonds de série E de 250 millions de dollars qui portait la valorisation de Cohesity à 2,5 milliards de dollars.

« Pour gérer cette période d’incertitude économique et de volatilité, nous avons pris des mesures pour réduire nos dépenses d’exploitation. Malheureusement, dans le cadre de cet effort, un petit pourcentage d’employés a été mis en congé ou ne fait plus partie de l’entreprise. Ce n’est pas une décision que l’entreprise prend à la légère. Nous apprécions les contributions de chaque employé et regrettons que la pandémie ait créé cette période difficile », a indiqué Cohesity dans un courriel adressé à nos confrères

Plusieurs sociétés technologiques – y compris des startups et des entreprises établies – ont confirmé des licenciements la semaine dernière. C’est notamment le cas d’Automation Anywhere et de FireEye.

En outre, selon Channele2e, la startup spécialisée dans l’intelligence artificielle Wave Computing, comptant environ 200 salariés et valorisée 600 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2018, a demandé à se mettre sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.