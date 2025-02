L’éditeur spécialisé dans l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments annonce être revenu comme prévu à l’équilibre opérationnel en 2024, deux ans après avoir obtenu un financement de 150 M€ dans le cadre d’une levée de fonds en Série C.

« On a toujours eu un modèle rentable et on est toujours revenu à l’équilibre financier 18 à 24 mois après chacune de nos levées de fonds », commente Vincent Bryant, président cofondateur de Deepki (photo). De fait l’entreprise qui a fêté ses dix ans l’année dernière avait déjà levé 2 M€ en 2016, puis 8 M€ en 2019.

La dernière levée de fonds lui a notamment permis de mener à bien deux acquisitions stratégiques dans la foulée : celle de Fabriq en 2022, une société britannique d’une vingtaine de salariés présentée comme son principal concurrent à l’époque, et de celle de Nooco en 2023, une filiale de Vinci d’une trentaine de salariés, spécialisée dans l’évaluation du carbone embarqué dans les matériaux de construction.

Deux acquisitions qui ont contribué à l’accélération de son développement. En trois ans, Deepki est ainsi passé de 150 à 400 salariés, de 250 à 500 clients, et de 14 M€ à plus de 50 M€ de chiffre d’affaires. La dernière année écoulée a été marquée par l’obtention de l’attestation ISAE 3000 type 1, qui garantit l’auditabilité de son processus de collecte de données et par la mise en production de Virtual Retrofit, une fonctionnalité d’audit énergétique virtuel des bâtiments, qui permet de simuler le comportement thermodynamique d’un bâtiment et de préconiser un plan de réduction de son empreinte carbone. Près de la moitié des clients de l’entreprise l’ont déjà adoptée.

Sur l’exercice en cours, Deepki espère poursuivre sa croissance à un niveau comparable à celui de 2024 (de l’ordre 18%). L’éditeur mise pour cela sur un renforcement de sa présence en Europe et aux USA, de nouvelles acquisitions et sur la signature de nouveaux partenariats pour alimenter sa plateforme en données pertinentes.