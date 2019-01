Après 20 ans passés à la tête de MTI France, Damian Saura a décidé d’entamer une nouvelle vie professionnelle en mettant son expérience au service des autres. Il a créé en octobre une société de conseil en management, Elastic Mind Consulting, qui propose aux dirigeants d’entreprises IT de les appuyer dans l’exercice de leurs missions. Ses prestations vont du conseil en organisation, au pilotage global, en passant par l’audit, le micro-coaching, l’élaboration de plan stratégique ou le management par intérim. « L’idée, c’est d’aider les dirigeants à développer leur entreprise et à faire face aux éventuelles situations difficiles », explique Damian Saura.

Il endosse ce nouveau rôle avec d’autant plus d’assurance qu’il a lui-même eu à gérer pas moins de six réorganisations à la tête de MTI France pour aligner l’organisation à la stratégie de ses actionnaires successifs. Sa première mission a été d’installer la société en tant que constructeur sur le marché français. Puis il fallu faire évoluer son positionnement pour en faire un intégrateur et, dernière transformation en date, un fournisseur de services hébergés.

Damian Saura a quitté MTI France au cours de l’été dernier à la faveur d’un nouveau changement d’actionnariat. C’est Didier Pichon, ex-directeur des comptes clés, qui lui a succédé en tant que vice-président des ventes.