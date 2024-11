Experteam, société de conseil et d’expertise IT, annonce la promotion de Cyrille LAMOTTE au poste de Directeur général adjoint. Cette nomination intervient à un moment clé pour l’ESN. Elle marque une phase d’accélération et le lancement d’une nouvelle stratégie ambitieuse qui vise à permettre à Experteam de s’imposer durablement comme un acteur incontournable sur son marché.

Cyrille LAMOTTE jouera un rôle crucial dans le pilotage global de l’entreprise. Il sera responsable de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle, ainsi que de la supervision des projets et services délivrés aux clients, notamment en matière de contrats d’infogérance et de projets réalisés avec engagement. Rattaché à Sébastien MARCHÉ, Cyrille LAMOTTE occupera une place centrale chez Experteam, contribuant significativement à la création de valeur et à la performance financière de l’entreprise.

Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur des technologies et sur sa parfaite connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’Experteam. Cyrille LAMOTTE a débuté sa carrière chez NET2S avant de rejoindre BT Group, où il a occupé les postes de Directeur des opérations division Advise et de Head of BT Advise. Il a ensuite intégré Experteam il y a sept ans en tant que Directeur des Opérations et du Recrutement. Cyrille, 53 ans, ingénieur diplômé de Telecom Bretagne, apportera ainsi une expertise précieuse et une vision stratégique à l’ESN française.

Cyrille LAMOTTE précise « Je suis fier de relever ce nouveau défi chez Experteam qui dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir à court terme l’acteur de référence sur son marché. Notre croissance durable, nos domaines d’expertises historiques et la montée en puissance de nos nouvelles offres sont des fondations solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour accroitre nos parts de marché en accompagnant efficacement nos clients dans leurs projets de transformation digitale. »

https://www.experteam.fr