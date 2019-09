Le directeur des ventes channel pour l’Europe du Sud de Nutanix, Cyril VanAgt, prend du galon et hérite de l’ensemble de la région EMEA. Il succède ainsi à Jan Ursi qui, après avoir occupé le poste depuis 2014, a quitté Nutanix pour rejoindre le spécialiste de l’automatisation des processus robotiques UIPath.

En tant que Senior Director Channel and OEM EMEA, Cyril VanAgt sera responsable de la mise en œuvre du Nutanix Channel Charter annoncé au printemps, qui vise à renforcer les relations de l’entreprise avec ses revendeurs.

Cyril VanAgt a rejoint Nutanix en octobre 2014. En quatre ans, il a structuré le réseau de distribution de Nutanix et développé l’écosystème de partenaires en Europe du Sud. « L’organisation mise en place par Cyril VanAgt a donné plus d’autonomie aux partenaires de Nutanix en France, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Afrique francophone, faisant de cette région un modèle de collaboration entre Nutanix et son réseau de distribution », précise la société dans un communiqué. Ses responsabilités avaient par ailleurs été élargies en 2018 avec l’ajout de la gestion des partenaires OEM et des alliances.

« Je suis ravi d’avoir Cyril à la tête de nos opérations Channel et OEM en EMEA. Ces relations sont des vecteurs critiques de commercialisation pour Nutanix et ses solutions, et la vaste expérience de Cyril en matière de partenariat technologique et d’exécution, permettront à ces partenaires de bénéficier au maximum de ce que nos produits ont à leur offrir », ajoute dans le communiqué Sammy Zoghlami, Senior Vice President of Sales pour la région EMEA

Cyril VanAgt a rejoint Nutanix après 14 ans passés chez NetApp en France, où il est entré en tant que responsable de compte technique. Il a fait ses études à l’Institut Supérieur d’Électronique et du Numérique (ISEN) de Lille en France, où il a obtenu un diplôme d’ingénieur en microélectronique, informatique et ingénierie des télécommunications. Il est également titulaire d’un mastère spécialisé de Télécom Paris en traitement d’images et systèmes de télévision.