Cyllene annonce l’acquisition de Leadeal Marketing, une société parisienne de 25 personnes spécialisée dans le big data et le marketing de la donnée. Société créée il y a dix ans et réalisant 2,5 M€ de chiffre d’affaires annuel, Leadeal Marketing cultive quatre expertises clés : le data consulting (conception de systèmes de gestion clients/prospects multisources et multifonctions) ; le data management (réalisation de lacs de données) ; le data marketing (conception et mise en œuvre des scénarios d’actions marketing clients multicanaux) et la data science (réalisation d’études et d’algorithmes pour comprendre et anticiper les comportements clients).

Pour Leadeal Marketing, c’est l’opportunité de renforcer son offre et de développer de nouveaux services en profitant des compétences et de l’infrastructure nationale de Cyllene. « Complémentaire en amont et en aval de nos métiers, ce rapprochement nous permettra d’accompagner nos clients dans leurs enjeux data avec une vision plus large et plus globale », écrivent Alain Queniart & Alexandre Rebillard, fondateurs de Leadeal Marketing dans le communiqué annonçant l’opération.

Avec Leadeal Marketing, Cyllene compte désormais plus de 420 collaborateurs pour un chiffre d’affaires cumulé proche de 62 M€ (sur la base des exercices 2019).